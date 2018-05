Un texte de Camille Laventure

Le gros plus : le prix

La principale raison de prendre des vacances sédentaires? Le budget est réduit au minimum. Bien sûr, on économise gros sur les déplacements, qui représentent la dépense la plus importante en voyage à l’étranger. Pensez aux billets d’avion, de train ou d’autobus pour toute la famille, à la location de voiture, à l’essence, au taxi, et même à l’hôtel si la route est longue.

À moins de décider de vivre l’expérience à fond et de réserver une chambre dans un hôtel ou une auberge à proximité, les économies du côté de l’hébergement sont elles aussi considérables. Il ne faut pas non plus négliger ces petites dépenses qui s’accumulent en voyage, mais qui s’éliminent toutes lorsqu’on reste à la maison, par exemple les assurances, l’achat de devises étrangères, souvent coûteuses lorsqu’il s’agit d’euros ou de dollars américains, ou encore les forfaits de cellulaire à la carte.

Pas ou peu d’imprévus

Vols retardés ou annulés, perte de documents de voyage, réservations mal enregistrées, maladies, accidents, mauvais temps… Tous les petits et grands imprévus qui peuvent arriver en voyage sont soit moins déprimants, soit inexistants lorsqu’on reste aux alentours.

Des avantages à la tonne

Connaissez-vous bien l’histoire, la culture et les attractions touristiques incontournables de votre coin de pays? C’est l’occasion de découvrir tous ces secrets! Aussi, les répercussions environnementales de ce type de vacances sont minimisées, car les voyages (particulièrement les déplacements) laissent une forte empreinte écologique. Finalement, pourquoi ne pas en profiter pour rendre visite à tous ces cousins, cousines, oncles, tantes et autres membres de la famille qui vivent un peu plus loin, ou à des amis que vous ne voyez pas assez souvent?

Sortez vos guides touristiques… locaux!