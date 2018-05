Un texte de Kassandra Nadeau-Lamarche

Daniel Gautreau a procédé au sondage dans le cadre de sa maîtrise. Photo : Radio-Canada/Kassandra Nadeau-Lamarche

Lui-même chasseur depuis l'enfance, le sujet de sa maîtrise s'est un peu imposé à Daniel Gautreau. Il est également d'avis que le gouvernement du Nouveau-Brunswick manque de données concernant cette activité qui est pourtant extrêmement populaire auprès de sa population.

Selon lui, ces données pourraient s’avérer très utiles dans l’élaboration de politiques gouvernementales. « L'information qu'on peut créer avec ces études-là peut être utilisée par les gestionnaires par la suite pour justement prendre des meilleures décisions sur la gestion des forêts, la gestion des populations fauniques », explique-t-il.

Il a donc voulu remédier à la situation en faisant un sondage sur la saison de chasse de 2015 auprès de 400 chasseurs néo-brunswickois. Quelques années plus tard, il a compilé tous les résultats pour en faire un rapport.

Les motivations des chasseurs

Certaines données obtenues l'ont surpris, et c'est le cas de celles concernant les sources de motivation des chasseurs. Les cinq plus populaires se situent surtout autour de l'attrait pour la nature et le temps passé en famille et entres amis. Le trophée de chasse, lui, se retrouve au dernier rang, ce qui peut faire repenser les stéréotypes sur les chasseurs. « Ce qu'on constate, c'est que souvent on va mettre l'emphase sur le gros mâle ou les gros panaches, mais dans la réalité ce n'est pas quelque chose qui est important du tout ça pour les chasseurs en général ».

L'attrait de la nature est la principale motivation des chasseurs. Photo : Radio-Canada

Une occasion pour changer les politiques

Le chasseur Alain Laplante, qui a participé au sondage, voit dans ces résultats une chance pour la province de revoir ses règlements concernant notamment les périodes de chasse. « Si les gens ne chassent pas nécessairement pour le gibier, on veut être en famille. Ces gens-là, ils ont quelque chose à faire la semaine, le samedi souvent, ils sont occupés, donc pourquoi on n'a pas le droit de chasser le dimanche, c'est un peu absurde ».

Daniel Gautreau a remis son rapport au gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui devrait l'étudier pour voir si des changements peuvent être apportés dans les politiques provinciales. Il a également remis des copies aux représentants de l’industrie forestière ainsi qu'à toutes les associations de chasse et pêche de la province.