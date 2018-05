Radio-Canada avec CBC

Partie manifeste, partie mémoire, ce livre veut présenter une image différente des Autochtones.

Billy-Ray Belcourt parle de son livre, paru en 2017, comme étant une sorte de paradis décolonisé.

Il tente de repousser l’idée que les Autochtones sont tristes, mourants ou carrément morts.

Le livre de poésie « This Wound is a World » de Billy-Ray Belcourt paru en 2017 court la chance de remporter le prix « Griffin Poetry Prize » Photo : Frontenac House

La langue est au cœur de l’imagination et la poésie est un lieu où nous pouvons rêver à un monde aux possibilités variées et contextes politiques différents Billy-Ray Belcourt

Le gagnant sera connu le 7 juin à Toronto et remportera la bourse de 65000$. Les autres finalistes recevront un prix de participation de 10000$.

L'écriture comme thérapie

Lorsque le poète de la nation crie de Driftpile commence à écrire, il y a environ 4 ans, c’est d’abord un exercice thérapeutique pour lui.

Il écrit ses pensées personnelles sur le sexe et le désir en tant que jeune homme homosexuel.

Paru aux éditions Frontenac House, « This Wound is a World » fait partie de la sélection: CBC Books Best Poetry Collection of 2017.

L’homme d’affaires et philanthrope Scott Griffin a fondé en 2000 le « Griffin Poetry Prize ». Ce prix offre la bourse la plus généreuse pour la poésie anglophone.

Billy-Ray travaille présentement sur son prochain livre qui va paraître à l’automne 2019 : « NDN coping mechanisms : notes from the field ».

L’auteur Billy-Ray Belcourt a aussi remporté la Bourse Rhodes en 2016. Il était le premier Autochtone à gagner cette bourse d'étude. Il avait alors 23 ans.

Cette bourse lui a permis de faire une maîtrise en études féminines qu’il a entamée à Oxford et qu’il a terminée chez lui, à l’Université d’Alberta en 2017.