La Ferme Pério est l'une des gagnantes dans la catégorie petites et moyennes entreprises pour son initiative « panneau de signalisation pour virage à gauche ». Pour réduire le risque de collision entre les tracteurs de ferme et les usagers de la route, un panneau de signalisation temporaire orange et fluorescent a été conçu. Celui-ci est installé à 150 mètres des entrées des champs, uniquement lorsque le tracteur circule sur la route.

Dans la catégorie grandes entreprises, Niedner, Service de test haute pression pour boyaux d'incendie a remporté une mention pour la révision de son poste de tests hydrostatiques à haute pression. Le poste a été optimisé pour protéger les travailleurs des possibles éclatements de boyaux ou des projections de pièces.

Dans la section organismes publics, l'Université de Sherbrooke s'est démarquée grâce à la création d'un support mobile qui permet le déplacement des caméras de surveillance installées sur les toits de l'Université.

Lorsqu'une caméra doit être réparée ou entretenue, le support d'une portée de trois mètres, permet d'approcher la caméra du travailleur. Les risques de chute sont donc éliminés et le temps d'intervention est réduit en plus d'éliminer les coûts et les délais liés à la location d'une nacelle, ainsi que l'installation d'ancrages très coûteux.