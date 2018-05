L'AFAC publie cette semaine, en tant que « tiers observateur impartial », sa troisième fiche de rendement au sujet de l'enquête nationale lancée par le gouvernement de Justin Trudeau en décembre 2015. L'association estime notamment que les travaux de la commission manquent de transparence et qu'ils sont mal ciblés.

Selon l'association, les familles des victimes ont ressenti cette désorganisation comme un manque de respect à leur égard. Et alors que la demande de prolongation de deux ans n'est toujours pas acceptée par Ottawa, la dernière phase des travaux pourrait être précipitée, craint l'AFAC.

La présidente de l'association, Francyne D. Joe, s'attriste que lorsque le public entend parler de cette commission dans les médias, c'est pour apprendre son roulement constant de personnel ou sa demande de prolongation.