Toronto, la grande région métropolitaine et sa banlieue seront d'ailleurs des endroits clés à surveiller au cours des prochaines semaines puisque le nombre de circonscriptions y est très élevé.

La grande région de Toronto est toujours importante lors d'élections en Ontario parce que la population ici est plus dense et nous avons un plan pour la grande région de Toronto. Mais aussi pour Ottawa, London et toute la province. Kathleen Wynne, chef du Parti libéral de l'Ontario

La chef libérale a choisi d'aller dans Etobicoke, pour faire son premier arrêt de campagne. Etobicoke est le fief de Doug Ford et de ses supporteurs.

Santé, thème du jour

La chef libérale y est venue réitérer l'engagement de son gouvernement d'offrir 750 $ par année aux aînés pour les aider à entretenir leur maison et l'engagement d'investir dans les soins à domicile.

La santé s'est d'ailleurs avérée être un enjeu important mercredi.

Le chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, Doug Ford, lors de la première journée de la campagne électorale. Photo : Radio-Canada/Claudine Brulé

Les conservateurs et néo-démocrates ont tous deux critiqué les libéraux pour les longues listes d'attente dans les résidences pour personnes âgées, comme celle que Kathleen Wynne a visitée dans l'est de Toronto.

Dans la province, il y a plus de 32 000 personnes qui attendent une place dans un centre de soins de longue durée. Les conservateurs sont tout aussi mauvais que les libéraux. Nouveau Parti démocratique

Les libéraux répliquent qu'ils ont l'intention d'investir en santé et non de faire des compressions.

Ils accusent pour leur part la candidate conservatrice de Kanata-Carleton Merrillee Fullerton de vouloir implanter un système de santé à deux vitesses.

Merrilee Fullerton, candidate du Parti progressiste-conservateur dans la circonscription de Kanata–Carleton. Photo : Parti progressiste-conservateur de l'Ontario

Ils se réfèrent à des messages sur Twitter qu'elle a envoyés et dans lesquels elle parle des plus riches qui peuvent et veulent parfois payer pour obtenir des services de santé.

La candidate elle-même a répondu sur Twitter qu'elle était au contraire engagée à 100 % en faveur du système de santé public.

La chef du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario, Andrea Horwath, en campagne électorale Photo : Radio-Canada/Olivier Plante

La chef néo-démocrate Andrea Horwath a réitéré ses promesses en santé en ce début de campagne.