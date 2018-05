Selon la Police de Calgary, Colleen Fay Dhuga aurait rédigé 185 chèques à son nom entre 2008 et 2014 alors qu’elle travaillait pour les entreprises en question, dont une société britanno-colombienne et trois sociétés de Calgary.

Elle est aussi accusée d’avoir retiré de l’argent et d’avoir fait des achats non autorisés à l’aide de cartes de crédit corporatives à son nom.

Le subterfuge a été découvert il y a quatre ans, lorsque l'institution bancaire de ces entreprises a noté des opérations irrégulières dans les comptes bancaires.

Colleen Fay Dhuga a été arrêtée le 2 mai dernier à la suite d’une longue enquête de la police de Calgary.

Elle fait face à une accusation de fraude de plus de 5000 $, une accusation de vol de plus de 5000 $ et une accusation de blanchiment de produits de la criminalité.

Colleen Fay Dhuga doit comparaître en cour en juin.