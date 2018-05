Avec les informations de Piel Côté

L'objectif était de revitaliser l'ancienne bibliothèque afin d'en faire un lieu plus vivant avec une identité culturelle plus forte.

Le projet, que l'on a appelé les Dédales du livres, est né d'un partenariat entre la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda et le centre Élisabeth-Bruyère.

La Bibliothèque municipale a d'ailleurs fourni un soutien financier de 6000 $.

« La clientèle qui fréquente le centre, ce n'est peut-être pas la clientèle qui a facilement accès à la culture ou en tout cas, qui n'y ont pas eu beaucoup accès. Si le Centre de formation des adultes Élisabeth-Bruyère peut faire une petite différence par rapport à ça et leur permettre de vivre des événement de culture et d'entrer en contact avec la culture, on va être bien content de ça », affirme Stéphane Morrissette, directeur adjoint du centre d'éducation des adultes.

La bibliothèque Dédales du livres Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Participation des élèves

Plusieurs élèves ont contribué à la mise sur pied de la nouvelle bibliothèque.

C'est le cas de Manon Joannette, membre du comité de la bibliothèque.

Pour elle, il n'était pas question que le Centre de formation se passe de ce type de service.