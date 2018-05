Le Journal de Québec a rapporté mercredi la présence d'énormes trous sur les trois voies menant en direction sud. Les trous laissent entrevoir par endroits le béton du tablier du pont.

Selon Mme Tremblay, l’entrepreneur qui a réalisé les travaux en 2014 n’est pas à blâmer. Les trous apparus sur la chaussée seraient plutôt attribuables à la membrane installée sous la couche d’asphalte.

« La personne a respecté le devis qui a été préparé. On va analyser la membrane pour essayer d’en savoir plus. [Comprendre] pourquoi cette membrane-là, qui a été utilisée ailleurs et qui a toujours bien fonctionné, n’a pas eu l’effet escompté dans ce cas-ci », a indiqué la ministre.

Les travaux visant à retirer la membrane défectueuse et à réparer la chaussée du pont Pierre-Laporte seront effectués de nuit.

La facture sera entièrement assumée par le gouvernement du Québec.