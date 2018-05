La Faculté de médecine présentera officiellement son projet lors d'une conférence de presse, vendredi, à Québec.

La Faculté de médecine de l'Université Laval Photo : Radio-Canada

On en ignore encore les détails, mais selon les informations qui ont filtré jusqu'ici, le projet de délocalisation consisterait à offrir les deux premières années de la formation de base des futurs médecins à Lévis, et les deux suivantes, dites de l'externat, dans différents hôpitaux du Bas-Saint-Laurent, dont celui de Rimouski.

Le projet s'accompagnerait également de la construction, à Lévis, d'un pavillon d'enseignement sur les terrains de l'hôpital.

Dans les autres régions où des projets semblables ont été ou seront déployés, l'ensemble de la formation et la construction des pavillons d'enseignement ont été menés, en totalité, dans la région d'accueil.

Mauricie - Université de Montréal

L'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) Photo : Radio-Canada

Le premier projet de délocalisation d'une faculté de médecine, non seulement au Québec, mais pour l'ensemble du Canada, s'est concrétisé en 2004.

Pour contrer la pénurie de médecins en Mauricie, l'Université de Montréal et de l'Université du Québec à Trois-Rivières ont convenu d'une entente selon laquelle des médecins de la région assumaient les quatre premières années de formation des futurs médecins.

Un nouveau pavillon d'enseignement a été construit, au coût de deux millions de dollars, pour offrir un environnement adéquat de formation.

Au départ, le campus décentralisé a accueilli 24 étudiants. Aujourd'hui, les cohortes sont de 40 étudiants, ce qui fait qu'il y a, en permanence, 160 étudiants en médecine en Mauricie.

Saguenay - Université de Sherbrooke

L'UQAC Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Le second projet du genre a vu le jour en 2006 au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L'entente entre la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke et de l'Université du Québec à Chicoutimi prévoyait que les quatre premières années de formation seraient prises en charge par des médecins de la région.

Quatre millions de dollars ont été investis pour la construction d'un tout nouveau Pavillon de la médecine et des sciences de la santé, construit en bois et en aluminium, deux ressources importantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme en Mauricie, il y avait 24 étudiants dans la première cohorte d'étudiants formés à Saguenay.

Outaouais - Univerté McGill

Le dernier projet de délocalisation d'une faculté de médecine est en cours de réalisation.

Le Premier ministre Philippe Couillard lors de l'annonce de l'implantation en Outaouais d'un campus décentralisé de la Faculté de médecine de l'Université McGill Photo : Radio-Canada

En septembre 2016, le premier ministre Philippe Couillard a annoncé que l'Université McGill allait ouvrir un campus satellite en Outaouais. Dans ce cas, le projet se réalise avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais et non avec l'Université du Québec en Outaouais.

Une première cohorte de 24 étudiants sera accueillie en 2019 ou en 2020. Très rapidement, ce nombre sera porté à 96. Encore là, les quatre premières années de formation seront assumées par des médecins de l'Outaouais et une nouvelle construction de deux étages sera aménagée au-dessus de l'urgence de l'hôpital de Gatineau. L'ensemble du projet est évalué à 23 millions de dollars.

L'hôpital de Gatineau en Outaouais. Le service d'urgence est situé dans le bâtiment à droite sur la photo. Photo : Radio-Canada

Lévis et le nouveau projet

La grande région de Lévis n'est pas absente de représentation à la Faculté de médecine de l'Université Laval.

Le doyen de la Faculté, le docteur Julien Poitras, a été chef du département académique de médecine d'urgence de l'hôpital de Lévis pendant 10 ans, de 2002 à 2012.

La Faculté de médecine de l'Université Laval Photo : Radio-Canada

Au moment de publier cette nouvelle, l'Université Laval n'avait toujours pas indiqué si le docteur Poitras avait toujours des liens avec cet hôpital et s'il avait été impliqué dans les discussions au sujet du projet de délocalisation vers les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent.

Autrement, celui qui pilotait la délégation de la Faculté de médecine, qui a récemment visité Rimouski pour présenter ce projet à un groupe de participants, le docteur Jean-François Montreuil, est à la fois vice-doyen de la Faculté de médecine de l'Université Laval et membre du conseil d'administration du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Rimouski mobilisée

Au cours des derniers jours, des leaders locaux et, au premier chef, le député de Rimouski, Harold Lebel ont réclamé que ce projet se déploie à Rimouski et non à Lévis.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, a tenu un discours similaire. Les deux élus ont cité le ministre de la Santé, Gaétan Barrette qui disait, il y a quelque temps sur nos ondes, que s'il avait à choisir entre Lévis ou Rimouski pour ce genre de projet, il opterait pour Rimouski.