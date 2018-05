Un texte de Gavin Boutroy

Les pompiers sont intervenus vers 23 h, dans le secteur du boulevard Provencher et de la rue Nadeau. Les autres feux sont survenus à la place Huddersfield dans le quartier Charleswood, près du chemin Balgona dans West Kildonan, autour de la rue Waverley et sur le chemin Laxdal.

Dans tous ces cas, il n'y a eu ni dommage matériel, ni blessé.

Le Service d'incendie de Winnipeg rappelle qu'il est interdit de faire des feux en plein air, même dans un foyer, en raison du temps très sec.

Les trains en cause

Le Service d'incendie et de soins médicaux d'urgence de Winnipeg rencontre des représentants du Canadien National le 9 mai pour parler de mesures pour atténuer le risque d'incendie de broussailles.

Selon les pompiers de Winnipeg, un train pourrait être la cause de certains feux de brousse à Winnipeg. Il n’y a pour l'instant aucune preuve, mais le porte-parole du Service d’incendie, Tom Wallace, affirme qu’il y a un « motif ».

Il explique que dimanche, l’un des incendies a commencé non loin du Fort Gibraltar à Saint-Boniface, suivi par un feu à La Fourche, suivi par un incendie près du boulevard Kenaston, et trois incendies le long de l’avenue Wilkes, dont l’un qui a menacé une maison de retraite et détruit sa clôture.

Ces feux sont survenus le long d’une même voie ferrée du Canadien National (CN), en succession. Certains témoins rapportent avoir vu commencer un feu alors qu’un train passait.

La porte-parole du CN Kate Fenske soutient que la compagnie n'a déterminé aucun « problème mécanique spécifique qui aurait déclenché un incendie ».

Elle ajoute que le CN débroussaille le terrain qui longe la voie ferrée pour réduire le risque d’incendie.

Winnipeg compte plus de 150 kilomètres de lignes ferroviaires.

Commun en région rurale

Selon le chef des pompiers de la municipalité rurale de La Broquerie, Alain Nadeau, il n'y a aucun doute : les trains sont régulièrement à l’origine d’incendies.

« Ça allume des feux d'herbe; des feux d'herbe si c'est proche des résidences ça cause des problèmes », affirme-t-il.

« Souvent, c'est des étincelles des roues. Cette semaine, on en a eu un, c'était des travailleurs qui soudaient sur le bord de la voie ferrée. Souvent, ils ont de l'équipement pour éteindre leurs propres feux, mais ça dépend des conditions. Des fois, ils n'en ont pas assez », poursuit M. Nadeau.

Il ajoute que le CN coopère de son plein gré lorsqu'un train est à l'origine d'un incendie, et que le Canadien National paie la facture des dépenses engagées pour éteindre l’incendie.

Avec des informations de Barbara Gorrand