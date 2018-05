Avec les informations de Tanya Neveu

À l'intérieur de différentes capsules vidéo, ces ambassadeurs parlent de leur région et de leur passion respective.

70 000 $ dollars seront investis pour déployer la campagne sur différentes plateformes numériques.



La directrice générale adjointe de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Stéphanie Lamarche, explique que l'organisme peut ainsi cibler la clientèle qu'elle souhaite attirer dans la région.



« On va vraiment en fonction des profils des gens, des intérêts des gens… c'est la magie du web! Ce que ça nous permet de faire, c'est d'aller chercher la personne qui est en recherche de vacances, qui actuellement fait une recherche sur Google en se demandant si l'Abitibi-Témiscamingue est intéressante. On est capable nous de présenter l'Abitibi-Témiscamingue à travers les différents vidéos, photos et actions qu'on fait sur le web ».



Les actions promotionnelles vont se concentrer autour des clientèles ciblées dans les marchés du grand Montréal, de l'Outaouais, de l'Ontario et de la France.



Tourisme AT affirme également que les journalistes étrangers sont attirés par la région cette année, entre autres en raison de la préouverture du Parc national d'Opémican.



Trois séjours dans la région seront aussi offerts lors d'un concours à des gens de Québec ou de Montréal grâce à un partenariat avec Air Creebec et Propair.