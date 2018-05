La métropole québécoise a glissé du 1er au 4e rang dans le plus récent classement QS, l'un des plus prestigieux au monde.

Le coût de la vie, l'expérience étudiante et les possibilités d'emploi sont parmi les critères utilisés pour évaluer les villes.

Londres termine donc en tête, suivie de Tokyo (Japon) et Melbourne (Australie). Montréal est toutefois demeurée devant Paris (France), qui a dominé le classement de 2012 à 2016.

Munich et Berlin (Allemagne), Zurich (Suisse), Sydney (Australie) et Séoul (Corée) complètent le top 10, duquel les grandes villes américaines sont exclues cette année.

Les autres villes canadiennes qui s'étaient hissées dans le peloton de tête l'an dernier, soit Vancouver et Toronto, ont également perdu des plumes en cours de route. Vancouver est passée de la 10e place en 2017 à la 17e place cette année, alors que Toronto passe de la 11e à la 13e position sur l'échiquier mondial.

Deux autres villes canadiennes figurent aussi parmi les meilleures destinations étudiantes au monde, soit Ottawa (46e) et Québec (88e).

Réalisé par le cabinet Quacquarelli Symonds (QS), le classement sonde l'opinion de quelque 50 000 étudiants et classe les 100 meilleures villes du monde en fonction de six critères : l'expérience étudiante, le bassin d'étudiants, le classement de ses universités, la désirabilité, l'activité des employeurs, ainsi que le coût de la vie et des études.

Parmi les faits saillants, Montréal remporte la palme mondiale en ce qui a trait à l'expérience étudiante, offrant selon les étudiants sondés la meilleure expérience universitaire au monde.

La métropole québécoise – que le classement présente par ailleurs comme la « capitale culturelle » du Canada – abrite aussi deux des meilleures universités au monde, souligne QS, soit l'Université McGill (32e au monde) et l'Université de Montréal (130e).