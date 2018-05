Selon des informations obtenues par Radio-Canada Estrie, ce serait à cause des trop nombreuses réparations à effectuer qui auraient poussé la direction à fermer la résidence.

La nouvelle a été accueillie avec beaucoup d'émotion par les résidents. Les locataires ont six mois pour se trouver une nouvelle résidence. Une douzaine de personnes y travaillent.

« Seigneur du Bon Dieu, c'est une mauvaise nouvelle. On dirait qu'on vient toute virée à l'envers. Je ne sais plus où me garrocher, où aller. Ça fait dur », a indiqué, avec émotion, l'une des résidentes de l'endroit, Louisette Brown.

Le cas de la résidence de l'Or Blanc n'est pas unique. Selon le Regroupement des résidences pour personnes âgées du Québec, 350 résidences ont fermé leurs portes depuis la tragédie de l'Isle-Verte en 2014. L'incendie qui avait coûté la vie qui à 32 personnes avait amené un resserrement des normes de sécurité. Entre autres, le gouvernement avait forcé les résidences de personnes âgées à se doter de gicleurs et mis en place un programme d'aide financière pour les aider à se conformer à cette obligation d'ici 2020.

La propriétaire n'a pas souhaité répondre aux questions de Radio-Canada.

La résidence de l'Or Blanc était ouverte depuis 31 ans.