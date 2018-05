Après délibérations, voici la liste des 13 ouvrages qui ont été retenus pour figurer sur notre liste des incontournables de la littérature franco-ontarienne.

L'Obomsawin, Daniel Poliquin, Prise de parole, 1987

C'est magnifiquement écrit. Le personnage de Thomas Obomsawin est l'un des plus touchant et attachant de notre littérature. Daniel nous invite à nous débarrasser des préjugés mortifères.

Toronto, je t’aime, Didier Leclair, Du Vermillon, 2000

Didier Leclair est un auteur incontournable de la littérature du 21e siècle en Ontario français. Avec Toronto, je t'aime, l'écrivain remporte le Prix Trillium en 2000 avec ce premier roman. En 2004, il est finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général avec son deuxième roman Ce pays qui est le mien.

Le chien, Jean-Marc Dalpé , Prise de parole, 1987

On y a vu une pièce de théâtre franco-ontarienne, l'auteur la disait universelle. Elle parle aux gens d'ici et fait désormais partie du patrimoine de la communauté. Elle aborde cette ambivalence toute franco-ontarienne : rester sur le territoire ou l'envie de sortir du trou. La confrontation père-fils universelle, la résilience et la force des femmes sont les marques de l'écriture de Dalpé.

L'Homme invisible/The Invisible Man, Patrice Desbiens, Prise de parole, 1981

Avec cet ouvrage, les Franco-Ontariens ont enfin entendu leur propre voix, celle de cette double identité francophone et anglophone.

Patrice Desbiens donne une voix à toute une communauté à défaut d’une visibilité. Patrice Desbiens fait entrer la littérature franco-ontarienne dans le panthéon de la littérature mondiale. Il donne une voix aux Franco-Ontariens à défaut d’une visibilité. Il touche à ce qu’ils sont aujourd’hui : des invisibles, des « pognés » entre deux langues, une sorte de maelstrom ou de « no man’s land » linguistique.

Humains Paysages en temps de paix relative, Robert Dickson, Prise de parole, 2002

Ce recueil est toute la beauté de la poésie de Dickson. C’est comme une évidence. Il est bien le poète des émotions. C’en est la marque la plus frappante. Il montre toute son empathie pour les humains.

La vengeance de l'orignal, Doric Germain, Prise de parole, 1980

En 1980, Doric Germain publie ce qui deviendra l'un des plus grands succès de librairie de l'Ontario français.

La vengeance de l'orignal demeure à ce jour l'un des romans franco-ontariens les plus étudiés dans les écoles de la province.

Cette histoire de découverte d'un trésor sur fond de braconnage se déroule dans le Nord de l'Ontario. Elle a passionné des générations de lecteurs. L'oeuvre est aussi importante pour ses qualités littéraires qui expliquent que nous en parlions toujours aujourd'hui.

La mauvaise mère, Marguerite Andersen, Prise de parole, 1994

La destinée d'une exilée à travers les continents qui a fait de l'Ontario son foyer. Une introspection sans concession sur les dures réalités d'être mère. Un chef d'oeuvre.

J'irai danser sur la tombe de Senghor, Blaise Ndala, L'Interligne, 2014

Un coup de maître, une oeuvre grandiose, une épopée, une fresque qui mêle la grande Histoire et la petite vie de gens qui veulent juste s'en sortir. Un rythme époustouflant!

À tire d'ailes, Sonia Lamontagne, Prise de parole, 2012

C’est un premier recueil très abouti, avec une large gamme de thèmes qui parlent de nombreuses femmes.

Néologirouettes, Daniel Aubin, Prise de parole, 2012

C’est un manifeste poético-politique sur l'identité des Franco-Ontariens au 21e siècle avec toutes leurs hésitations, leurs interrogations, leur nomadisme et autres transhumances.

Daniel Aubin est au coeur de ce qui a été (et continue d'être) la « deuxième génération contre-culturelle » du Nouvel-Ontario. Cette génération est l'héritière de celle du groupe CANO. Il incarne la nature amphibie de l'identité franco-ontarienne à Sudbury, pour ne pas dire dans le Nord de l'Ontario.

Les chroniques du Nouvel-Ontario, Hélène Brodeur, Prise de parole, Collection BCF, 2009 (publications originales de 1981 à 1986)

Il s'agit d'une oeuvre phare dans la littérature franco-ontarienne.

Le premier tome, qui est publié en 1981 par une maison d'édition montréalaise, marque les imaginaires. Le lecteur plonge dans une trilogie historique qui raconte l'épopée du début du peuplement du Nord de l'Ontario jusqu'à la fin des années 60.

Hélène Brodeur y tisse un portrait fidèle d'une société naissante et d'un peuple déterminé malgré les embûches.

D'éclat de peine, Brigitte Haentjens, Prise de parole, 1991

Il faut avoir aimé follement et puissamment pour connaître la profondeur de la douleur de la séparation. Brigitte Haentjens a su mettre des mots sur le vide sidéral laissé par une passion qui s'est envolée.

Le Totem des Baranda, Melchior Mbonimpa, Prise de parole, 2001

Melchior Mbonimpa fait rayonner l'Afrique des Grands Lacs dans tout l'Ontario et le Canada français.

L'auteur, originaire du Burundi, s'inspire des histoires, des contes, des légendes et des traditions de sa région d'origine tout en étant résolument Franco-Ontarien. Difficile de choisir un seul livre. Puisqu'il s'agit de son premier roman, Le Totem des Baranda s'impose comme étant celui qui met la table à une oeuvre riche qui s'est imposée en quelques années seulement.

