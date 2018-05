Un texte de Raphaël Bouvier-Auclair

En analysant les derniers résultats électoraux dans la circonscription fédérale de Saint-Hyacinthe-Bagot, difficile de penser qu’elle peut être attirante pour le Parti conservateur.

En 2015, le candidat de la formation politique a terminé en quatrième position, avec environ 17 % des voix.

« Depuis 1993, nous n’avons pas eu de conservateur. Ça fait presque 25 ans. Nous sommes dus », lance le président de l’association de circonscription, Jean-Guy Brillon.

Ce militant de longue date n’est pas seul à vouloir renverser la tendance.

Saint-Hyacinthe, où se tiendra le conseil général de la fin de semaine, fait partie de ces circonscriptions québécoises dans lesquelles les conservateurs souhaitent des victoires en 2019.

Opération charme

Depuis quelques mois, Andrew Scheer et ses députés multiplient les efforts dans la province.

En plus du conseil général de la fin de semaine, les conservateurs mènent des consultations pour mieux connaître les priorités des Québécois.

Le chef Andrew Scheer s’est même rendu sur le plateau de Tout le monde en parle , là où son prédécesseur Stephen Harper a toujours refusé de se présenter.

L’opposition officielle veut profiter d’un contexte politique qu’elle juge favorable, avec les faibles performances du NPD aux élections partielles et surtout la crise au Bloc québécois.