Le logement pèse de plus en plus lourd sur le budget des familles albertaines. C’est ce qui ressort du rapport annuel de l’Indice du logement locatif, publié mardi matin, compilant les données de Statistique Canada.

Pour un ménage provincial sur trois, le loyer avale plus de 30 % des revenus, une tendance en augmentation depuis cinq ans. Fait encore plus marquant : pas moins de 15 % des ménages albertains allouent plus de la moitié de leur revenu dans leur loyer.

Les loyers en Alberta coûtent en moyenne 1279 $ par mois, le prix moyen ayant grimpé de 200 $ par mois en cinq ans. La province est la plus chère du pays pour les familles qui louent.

La récession actuelle en Alberta n’arrange pas la situation. Grande Prairie enregistre une hausse moyenne des loyers de 26 % ces cinq dernières années alors que les salaires n’ont augmenté que de 15 %.

« C’est vraiment dramatique », explique Stéphan Corriveau, président de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine (ACHRU). « On ne devrait pas consacrer plus de 30 % de son revenu dans le paiement de son loyer. Si on dépasse ça, on est dans une situation difficile ne permettant pas de couvrir correctement les besoins comme la nourriture, les vêtements, les transports, les loisirs et la santé ».

Le problème de logement ne touche pas seulement les grandes villes. Trois municipalités sont dans des cas très inquiétants, selon Stéphan Corriveau. « Je pense notamment à des endroits comme High River, Camrose ou Leduc où c'est presque 20 % des locataires qui paient plus de 50 % de loyer sur leur revenu ». Pour le président de l’ACHRU, la principale raison de cette situation sans précédent est politique.

On est passé de 30 000 à moins de 5000 unités de logements sociaux ou communautaires construits par année sur les 25 dernières années. Stéphan Corriveau, président de l'Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine

Des mesures gouvernementales insuffisantes

En novembre 2017, le gouvernement de Justin Trudeau a dévoilé sa très attendue stratégie nationale sur le logement. Après 25 ans de détérioration et d'abandon graduel des investissements, Ottawa a annoncé investir 40 milliards de dollars sur 10 ans, avec notamment la rénovation de 240 000 logements communautaires et la construction de 60 000 nouvelles unités dans tout le pays.

Des mesures qui sont insuffisantes selon Stéphan Corriveau. « Il faudrait décupler ce nombre pour être sérieux. On devrait parler de 60 000 unités par année. À l'échelle du Canada ce n'est pas tant que ça, surtout si on considère que l’on construit entre [250 000] et 300 000 logements neufs par année », avance-t-il.

En mars, le gouvernement fédéral a dévoilé de premiers indices concernant son projet de droit au logement. L'idée derrière cette démarche était d'offrir un recours, à travers les tribunaux, aux personnes à qui l'on aurait refusé un appartement ou une maison. Les consultations publiques, qui se déroulent en ligne, se terminent le 1er juin.