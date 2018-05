Un texte d’Alain Rochefort

L’Aéroport international Jean-Lesage a rompu mercredi son lien d’affaires avec le groupe Nourcy en raison d’obligations contractuelles qui n’ont pas été remplies.

« Nous déployons tous les efforts nécessaires pour procéder à une transition rapide vers une nouvelle offre de services », explique Laurianne Lapierre, porte-parole pour l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Difficultés financières

Groupe Nourcy, qui a ouvert son kiosque à l'aéroport en décembre dernier, ne commente pas l’information pour le moment. L’organisation a publié un communiqué vendredi dernier pour annoncer la fermeture de comptoirs en raison de difficultés financières.

Nourcy assurait toutefois que ses activités de restauration se poursuivaient au Village Vacances Valcartier, à l’Aéroport Jean-Lesage de Québec et au restaurant Le Commissariat.

Laurianne Lapierre se fait rassurante malgré cette fin d'association. Elle rappelle que la concession Pidz, qui a ouvert un comptoir à l’aéroport le 14 avril dernier, offre des repas à toute heure de la journée aux passagers.

« On a donc une offre alimentaire en ce moment et on a aussi le Tim Horton’s et le bar en zone publique. Actuellement, on s’assure que nos passagers sont bien informés et bien servis », ajoute Mme Lapierre.

À la fin de l’été, une succursale de Starbucks’s ouvrira également ses portes à l’aéroport de Québec, souligne sa porte-parole qui promet également « d'autres annonces à venir ».