Un texte de Camille Laventure

L’Anse-Saint-Jean

La Chasse Pinte est une coopérative brassicole réunissant plus de 1000 membres. Elle est née d’un engouement partagé par des employés et des clients du Bistro de l’Anse, un restaurant ouvert depuis de nombreuses années à L’Anse-Saint-Jean. Ç’a été un pari payant, car la microbrasserie est en pleine expansion depuis sa création, en 2015 : en plus d’être à la recherche d’investisseurs, les membres ont décidé de remplacer en avril dernier l’équipement de brassage par un ensemble dont la capacité est plus grande .

Visites : bientôt

Dégustation : oui (au Bistro de l’Anse)

Jonquière

Qui va à Jonquière se doit de passer par La Voie Maltée… à moins d’avoir déjà fait cet arrêt aux succursales de Chicoutimi ou de Saguenay! Par contre, l’originale est à Jonquière et elle est la toute première microbrasserie à avoir ouvert ses portes au Saguenay−Lac-Saint-Jean, en 2002. Si la visite des installations est permise, c’est réellement le menu du resto-pub qui vaut le détour, car La Voie Maltée est une pionnière au Québec en matière de cuisine à la bière et en accords mets-bières.

Visites : oui (à l’usine de production de Chicoutimi)

Dégustation : oui (aux restos-pubs de Jonquière, de Chicoutimi ou de Québec)

Voisine de La Voie Maltée, la microbrasserie et pizzeria HopEra se démarque par son grand souci de solidarité avec les producteurs locaux et par son menu rempli de plats signature et de pizzas dont la pâte est faite maison. Les quatre entrepreneurs qui ont créé cette brasserie en 2014 sont d’ailleurs convaincus qu’ils vous servent la meilleure pâte à pizza au monde.

Visites : oui (de façon virtuelle, en ligne)

Dégustation : oui

Alma

La microbrasserie Riverbend a connu une croissance fulgurante depuis son ouverture, en 2015. Proposant maintenant plus de 20 bières différentes (certaines classiques, d’autres saisonnières), la brasserie Riverbend permet en plus aux visiteurs de participer à une séance de dégustation animée et d’en apprendre plus sur le processus de fabrication de la bière grâce à une visite complète des installations.

Visites : oui

Dégustation : oui

Tout près d’Alma, à Saint-Gédéon, se trouve une entreprise qui a fait ses preuves depuis longtemps : la Microbrasserie du lac Saint-Jean. Située tout près dudit lac, la brasserie est née en 2007 et a pour mission de mettre tout l’héritage de la région dans les bières qui y sont produites. Ces dernières sont d’ailleurs à l’honneur dans le menu du bistro adjacent aux installations de brassage, qui met aussi en valeur une tonne de producteurs agroalimentaires du coin.

Visites : oui (les dimanches de juillet et d’août, à 11 h 30)

Dégustation : oui

Roberval

Une des plus jeunes brasseries de la région vous attend à Roberval : Beemer. Puisqu’elle en est à ses débuts (la brasserie a ouvert en juin 2017), elle propose quatre bières classiques : une blonde, une blanche, une rousse et une pilsner. Si l’emballage des bières est de style moderne, l’objectif des brasseurs derrière chacune d’entre elles est de refléter et raconter l’histoire de Roberval et du Saguenay−Lac-Saint-Jean.

Visites : oui (sur réservation par courriel)

Dégustation : oui

Saint-Félicien

Les brasseurs de La Chouape font les choses autrement : tous les ingrédients contenus dans leurs bières (incluant le houblon et les céréales) sont cultivés sur place. De plus, les bières sont gazéifiées de façon presque identique à la méthode champenoise, à ceci près que la lie est laissée dans les bouteilles. Les visiteurs peuvent goûter aux produits à la brasserie même, dans le salon de dégustation ou sur la terrasse au bord du lac Saint-Jean.

Visites : non

Dégustation : oui (salon de dégustation)

Dolbeau-Mistassini

Après sept ans d’activité, le Coureur des bois est désormais un incontournable dans la région, autant pour les Saguenéens qui désirent s’asseoir entre amis autour d’une bière, que pour les touristes qui ont soif de découvertes locales. Le resto-bar vaut également le détour pour son menu mettant en vedette les produits gourmands de la région : fromages, pains, fruits et légumes, viandes, etc.

Visites : non

Dégustation : oui