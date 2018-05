Les Broncos étaient en route vers un match des séries éliminatoires, le 6 avril, lorsque leur autocar est entré en collision avec un semi-remorque à une intersection près de Tisdale, dans le nord-est de la Saskatchewan.

Le joueur de 20 ans venait tout juste de changer de vêtements et de mettre ses écouteurs lorsque l’accident s’est produit.

Il s'est réveillé quatre jours plus tard, perplexe, avec des fractures, le crâne perforé, une lésion cérébrale, deux vertèbres brisées dans le cou, trois vertèbres fissurées et quatre vertèbres brisées dans le dos.

Tout peut changer en un instant. Kaleb Dahlgren, capitaine adjoint des Broncos de Humboldt

Quand le jeune homme s’est réveillé à l’hôpital, il s'est demandé qui avait gagné le match.

Seulement 3 à 5 % des personnes qui subissent des lésions cérébrales de cette ampleur s’en remettent, selon le père de Kaleb, Mark Dahlgren.

Kaleb Dahlgren a subi une fracture du crâne, des lésions cérébrales, deux vertèbres brisées dans son cou et quatre dans son dos. Photo : Mark Dahlgren

« Il a passé beaucoup de tests cognitifs neurologiques, et les médecins n’ont trouvé aucun problème. C'est un miracle », raconte le père du joueur.

Les parents de Kaleb, tous deux infirmiers, se sont rendus sur les lieux de l'accident ce jour-là.

« Nous pensions que personne n’avait survécu. Nous n'avons vu aucun survivant. Donc, nous essayions tout simplement d’accepter le fait que personne ne s’en était sorti », raconte Mark Dahlgren.

Vue aérienne de la collision entre un semi-remorque et l'autocar de l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt qui est survenu le 6 avril dernier, au sud de Nipawin, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Ils ont dû raconter deux fois la tragédie à leur fils.

« Nous nous sommes rendu compte quelques jours plus tard qu’il ne se souvenait pas de tout de ce que nous lui avions dit et qu'il n’était plus certain de la façon dont il avait été blessé », dit son père.

Kaleb Dahlgren a partagé une chambre à l’hôpital avec un de ses coéquipiers. Il dit que cela l’a beaucoup aidé dans son processus de guérison, physiquement et émotionnellement.

Le plus difficile jusqu'à présent, déclare-t-il, a été de ne pas être en mesure d'assister à aucune des 16 funérailles. Ses blessures étaient telles qu’il lui était impossible de quitter l'hôpital.

Le père du joueur avoue, pour sa part, que le plus difficile a été de voir le chagrin des familles ayant perdu leur fils alors que le sien avait survécu.

Cela a été le pire jour de ma vie et le meilleur jour de ma vie, et tout cela dans l'espace de quatre heures. Mark Dahlgren, père de Kaleb Dahlgren

Bien que ce soit difficile pour lui de voir son fils si gravement blessé, Mark Dahlgren dit qu'il n'éprouve pas de colère envers le conducteur du semi-remorque.

« Je vais vivre le reste de ma vie pour eux. »

Kaleb Dahlgren sait qu'il connaîtra des jours difficiles à l'avenir

C'était la dernière saison de Kaleb Dahlgren avec les Broncos. À 20 ans, il envisage d'aller à l'université après sa guérison. Photo : Don Somers

Il s'explique mal pourquoi il a survécu et non pas d'autres membres de l'équipe, mais il s’estime chanceux d’avoir une seconde chance.

« Peut-être que ce n'était pas mon heure, mais ce n’était pas non plus l'heure de mourir pour les autres personnes dans cet autocar. Je pense que c'est juste une question de chance », conclut Kaleb Dahlgren.

À lire aussi : Un premier match après la tragédie des Broncos

Avec les informations de Karen Pauls, CBC News