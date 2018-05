Un point de presse est prévu à 11 h 30.

Régis Labeaume a demandé à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), lundi, de tenir une assemblée populaire pour répondre aux inquiétudes de la population concernant les mesures de sécurité durant le Sommet.

Le maire croit nécessaire que tout comme dans Charlevoix, la population de Québec soit informée du rôle joué par la GRC, la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Le Sommet du G7 se tiendra les 8 et 9 juin à La Malbaie. Plus de 3000 délégués et environ 2500 journalistes sont attendus.

Le centre de presse sera établi dans la capitale nationale.

