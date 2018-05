En 1990, l’économie du Canada plonge en récession. Le Téléjournal du 4 juillet, animé par Bernard Derome, présente un reportage du journaliste Michel Morin. Celui-ci prévient que de gros nuages noirs, selon plusieurs analystes, s’accumulent dans le ciel économique du pays.

Il y aura une récession modérée, provoquée par le consommateur, concentrée au centre du pays, au Québec et en Ontario surtout. Raymond Théoret, économiste, Université du Québec

Les mois passent et la récession s’installe profondément dans la province de Québec.

En novembre 1992, le taux de chômage atteint 14,3 % de la population active québécoise. Ce n’est pas le seul problème qui inquiète le gouvernement Bourassa et son ministre des Finances Gérard D. Lévesque.

Les revenus provenant de l’impôt des entreprises fléchissent alors que les transferts fédéraux à la province diminuent. Les dépenses, elles, augmentent. Tout ceci contribue à une hausse affolante du déficit des finances publiques québécoises.

Le journaliste Jean Bédard présente un reportage au Téléjournal du 3 juin 1993. Il y décrit à la fois l’ampleur de la crise fiscale québécoise et les solutions pour y remédier. L’État du Québec souffre d’un manque à gagner de 4,6 milliards de dollars et il reste encore 3 mois avant d’atteindre la fin de l’année financière!