Dans un nouveau rapport, Berverly Romeo-Beehler indique qu’il y a environ 2 millions de cas en défaut de paiement, totalisant 577 millions de dollars dus à la Ville en juin 2017. Cela inclut plus de 90 millions de dollars en frais d'agence de recouvrement et plus de 60 millions de dollars que la Ville doit récolter pour la province.

Le rapport note qu’il est nécessaire « de transformer » l’approche de Toronto.

Le conseiller municipal Stephen Holyday, qui préside le comité de vérification de la Ville, se dit « très inquiet » de ces conclusions.

Il y a des gens qui n’ont pas payé ces amendes et qui rigolent bien parce qu’ils s’en sont tirés. Stephen Holyday, conseiller municipal de Toronto

Beverly Romeo-Beehler prône une approche centralisée à la Ville et a fait 31 recommandations pour améliorer le système de recouvrement des amendes impayées.

Elle recommande notamment le développement de nouvelles stratégies de recouvrement, l’utilisation de données pour déterminer qui sera le plus enclin à payer ou non, et demande que la province envisage des sanctions supplémentaires pour les récidivistes.

« Il s’agit de travailler plus vite, de travailler plus intelligemment et de travailler ensemble, entre nous à la Ville et avec d’autres compétences et d’autres ordres de gouvernement », a dit Stephen Holyday qui croit que le comité de vérification appuiera les recommandations de la vérificatrice générale lors de sa prochaine réunion vendredi.

Fred Kaustinen, directeur de l’Association des commissions de services policiers de l’Ontario et coauteur d’un rapport en 2011 sur les amendes pour des infractions provinciales impayées, dit toutefois qu’il est peut-être temps de s’intéresser à d’autres options, comme d'imposer un service communautaire ou une formation de remédiation.

« Peut-être que les amendes ne sont pas la bonne solution », affirme-t-il.