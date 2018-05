Ceux qui se nommeront désormais « les debouts » comptent enregistrer le nom de leur parti auprès du Directeur général des élections d'ici environ une semaine. Ils lanceront prochainement une tournée de consultation

Rappelons que ces députés ont démissionné pour critiquer le leadership de Martine Ouellet et les orientations du Bloc, trop axées, selon eux, sur la promotion de l'indépendance et pas assez sur la défense des intérêts du Québec à Ottawa.

Québec debout devra toutefois clarifier ses positions. Se disant « indépendantistes rassembleurs », les députés affirmaient la semaine dernière qu’ils étaient prêts à accueillir des fédéralistes dans leur rang, pour ensuite préciser que cette ouverture visait à les convertir.

Mario Beaulieu restera au Bloc

Par ailleurs, le président du Bloc québécois, Mario Beaulieu, qui a demandé la démission de la chef Martine Ouellet et a laissé entendre qu’il pourrait lui aussi quitter le parti, demeurera au Bloc.

M. Beaulieu affirme qu’il a décidé de rester au sein du parti pour tenter de le sauver et pour militer contre Martine Ouellet.

Il entend continuer d'exercer ses fonctions jusqu'au vote de confiance envers Martine Ouellet, qui se tiendra au début juin.

M. Beaulieu avait admis être en réflexion sur son avenir politique à l'issue du conseil général du parti le 29 avril et avouait ne plus avoir confiance en Mme Ouellet, notamment parce qu’elle n’a pas une attitude rassembleuse. Les militants venaient alors d'adopter la sortie de crise proposée par la chef, soit celle de tenir un référendum sur la mission du Bloc québécois comme promoteur de l'indépendance et un vote de confiance.