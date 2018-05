Des élèves de la Matapédia et une dizaine d'artistes professionnels, dont Patrice Michaud et Marie-Pierre Arthur, participent au projet « Notre Fleuve Chanté » orchestré par la Fondation des Cowboys Fringants. Par des ateliers d'écriture et des conférences, les élèves de dix écoles secondaires de partout au Québec prennent part à la création d'un album. Kim Bergeron a assisté à l'un de ces ateliers.