Un texte de Catherine Allard

L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick (OMUNB) met la population en garde. Il pourrait être dangereux de consommer des produits agricoles, comme des légumes ou des crosses de fougère (têtes de violon), qui ont été exposés à l’eau de la crue printanière.

« En raison de la situation actuelle avec les inondations printanières, nous recommandons de ne pas acheter ou de faire la récolte de crosses de fougère pour la saison 2018 dans des secteurs touchés par les inondations », écrit l’OMUNB sur Twitter.

Selon la province, les produits agricoles et le sol pourraient avoir été exposés à « des eaux usées non traitées, du carburant et d’autres contaminants industriels ».

Les eaux de crues peuvent contenir des eaux usées non traitées, du carburant et d'autres contaminants industriels. Les produits agricoles, comme les crosses de fougères, qui sont cultivés dans les secteurs touchés par les inondations pourraient avoir été exposés à ces produits. — NB-EMO / OMU-NB (@NBEMO_OMUNB) 8 mai 2018

Les crosses de fougère sont populaires au Nouveau-Brunswick et sont habituellement consommées après avoir été sautées ou bouillies. Les autorités affirment que ce ne sera pas suffisant pour rendre les aliments salubres.

« La cuisson par ébullition de ces produits ne serait efficace que pour contrer la contamination microbienne, et non la contamination chimique. »

Les autorités recommandent également de ne pas mettre les aliments contaminés en conserve.