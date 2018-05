« Bien que le Conseil des gouverneurs demeure conscient de l'impact sur les étudiants, les droits de scolarité demeurent inférieurs à la moyenne nationale », a déclaré l'Université de Regina dans un communiqué de presse.

Les changements de programme, la restructuration et l'élimination des postes vacants comptent aussi parmi les mesures de réduction des coûts citées par l'université.

Le budget d'exploitation total de l'Université en 2018-2019 est d'environ 223 millions de dollars.

Le mois dernier, l'Université de la Saskatchewan a augmenté de 4,8 % les droits de scolarité pour les étudiants du Collège des arts et des sciences.

La ministre de l'Éducation supérieure en Saskatchewan, Tina Beaudry-Mellor, a déclaré mardi qu'elle ne voulait pas que les droits de scolarité augmentent.

« Je tiens à ce qu'ils maintiennent les droits de scolarité le plus possible et, dans le prochain exercice budgétaire à venir, je vais travailler en étroite collaboration avec tous nos grands établissements sur ces questions », a déclaré Tina Beaudry-Mellor.

Suppression de programmes de sports

L'annonce du budget fait suite à une décision controversée de supprimer l'équipe masculine de volleyball et les équipes masculines et féminines de lutte de ses programmes de sports.

Lundi, les étudiants ont tenu une conférence de presse pour protester contre les coupures, affirmant que l'avenir des programmes sportifs universitaires ne devrait pas dépendre des fluctuations budgétaires.

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan en matière de services sociaux, de l'enfance et du bien-être de la jeunesse, Trent Wotherspoon, croit que la décision de couper ces programmes est liée aux compressions budgétaires du gouvernement.