L'investissement comprend 14 actifs d'énergie éolienne et solaire, dont l'exploitation à long terme est entièrement sous contrat, répartis dans quatre marchés canadiens, et deux actifs d'exploitation aux États-Unis (l'un éolien, l'autre solaire), d'une capacité combinée installée d'environ 1,3 GW.

En vertu des modalités des ententes, l'OIRPC financera à hauteur de sa participation de 49 % les besoins en capitaux qui serviront à terminer la construction des projets de Hohe See (au large de l'Allemagne) qui devraient être mis en service au début de 2020. L'engagement de capital supplémentaire de l'OIRPC est estimé à environ 500 millions de dollars, portant son engagement total à environ 2,25 milliards de dollars.

Enbridge et ses sociétés affiliées continueront de gérer, d'exploiter et de fournir des services administratifs aux projets nord-américains et de Hohe See.

Par ailleurs, l'OIRPC et Enbridge ont conclu une entente aux termes de laquelle les deux parties formeront une coentreprise à parts égales afin de mener à bien d'autres projets de parcs éoliens au large de l'Europe. Ces projets en sont à un stade de développement précoce ou avancé, en construction ou en exploitation.