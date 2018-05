Mike Schreiner est né le 9 juin 1969 au Kansas, aux États-Unis.

Il a obtenu un baccalauréat d'histoire et un autre de gestion à l'Université du Kansas et une maitrise d'histoire à l'Université Indiana.

L'amour l'a amené à Toronto en 1995, où il a épousé celle qui est devenue la mère de ses deux enfants.

Il a fondé à Toronto une petite entreprise de distribution d'aliments achetés localement qu'il a dirigée jusqu'en 2005.

Il a ensuite cofondé un organisme à but non lucratif, Local Food Plus, qui faisait la promotion des systèmes d'alimentation locaux et qui a maintenant cessé ses activités.

Mike Schreiner a commencé à faire du bénévolat pour le Parti vert en 2004, devenant le chef de la formation cinq ans plus tard, après s'être présenté contre l'ex-chef conservateur John Tory et actuel maire de Toronto lors d'une élection partielle dans la région de Kawartha Lakes.

Le chef du Parti vert est candidat dans la circonscription de Guelph pour succéder à Liz Sandals qui ne se représentera pas pour les libéraux.