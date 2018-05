Une femme a été évacuée par les pompiers et a été prise en charge par un service d'aide aux sinistrés.

Peu après 03 h 24, les pompiers, les ambulanciers paramédicaux, des employés d'Enbridge et d'Hydro Ottawa se sont rendus sur les lieux de l'incendie, un logement de deux étages.

On ignore pour le moment les causes de cet incendie et le montant des dégâts.

La rue Raymond est fermée à la circulation entre les rues Cambridge et Lebreton Nord, le temps que les pompiers aient terminé leur intervention.

Plus de détails à venir