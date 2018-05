À l'aube la Seconde Guerre mondiale, 1000 passagers étaient venus à bord du navire MS Saint Louis, fuyant une Europe gagnée par une forte vague d’antisémitisme.

Ils se sont d’abord vus refuser l’entrée à Cuba, puis aux États-Unis, avant que les autorités canadiennes ne leur signifient également qu’ils n’étaient pas les bienvenus.

Par communiqué, le Cabinet du premier ministre Trudeau dénonce aujourd'hui cette« politique d’immigration discriminatoire ‘‘ un, c’est encore trop ’’ en vigueur à l’époque ».

« Les réfugiés ont été obligés de retourner en Europe, où bon nombre d’entre eux ont été envoyés dans des camps de concentration. En tout, 254 de ces passagers ont été assassinés durant l’Holocauste », poursuit-il.

Lorsque le Canada a refusé l’asile aux 907 Allemands juifs à bord du MS Saint Louis, nous avons laissé tomber non seulement ces passagers, mais aussi leurs descendants et leur communauté. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« L’aisance avec laquelle le Canada a repoussé des personnes désespérées marque l’un des chapitres parmi les plus sombres et méconnus de notre histoire », confiait à Radio-Canada en mars dernier Mark O’Neill, président-directeur général du Musée canadien de la guerre et du Musée canadien de l’histoire.

Dans le cadre du 30e anniversaire de la Marche des vivants, le 12 avril dernier, Justin Trudeau avait annoncé que des excuses formelles seraient présentées à ces réfugiés.