Marc Arnal, le président de l’ACFA, se réjouit que ce soit des élèves d’une école d’immersion qui aient remporté la compétition, car cela contribue à donner une vision plus ouverte de ce qu’est la francophonie albertaine, selon lui.

Le moment est venu de décloisonner la francophonie [...] et de penser plus en termes de dualité linguistique et un peu moins en termes de promotion de la communauté comme on l’entendait auparavant, c’est-à-dire les gens pour qui le français est la langue maternelle Marc Arnal, président de l'ACFA

Pour les cinq jeunes gagnantes, ce fut une grande surprise d’apprendre qu’elles avaient gagné une compétition provinciale. « Quand ils ont appelé au bureau au début, se rappelle Noel Nichol, on pensait qu’on avait fait une bêtise! On était tellement nerveuses, et puis il a dit qu’on a gagné, mais on n’a pas vraiment réalisé. »

Noel Nichol, Amy Redmond, Kiara Wuttunee, Ella Pruden et Bronwyn Sargeant ont passé deux mois à travailler sur le projet des armoiries avec leurs enseignants, Lori Chalifoux et René Beauparlant. Celui-ci pense que cette expérience leur a montré que parler français peut être amusant et que ce n’est pas seulement une langue qu’ils utilisent dans leurs devoirs et leurs travaux scolaires.

À l’occasion de la cérémonie de remise des prix mardi, les cinq élèves ont également pu hisser le drapeau franco-albertain, qui flottera dorénavant au-dessus de l’École Montrose.

Le drapeau franco-albertain flotte maintenant sur le site de l'école d'immersion francophone Montrose à Grande Prairie. Photo : Radio-Canada/Héloïse Rodriguez

Le concours invitait les élèves de la 3e à la 6e année des écoles francophones et d'immersion à exprimer leur fierté de vivre en français en réalisant des armoiries représentant la communauté francophone de l'Alberta.

Les gagnantes de Grande Prairie ont remporté le volet 5e et 6e année, tandis que le volet 3e et 4e année a été remporté par Tessa Merrill de l'école francophone La Mission à Saint-Albert.

Au total, 72 élèves provenant d'écoles francophones et d'immersion ont participé au concours. « Nous avons été émerveillés par le niveau de détail et la qualité des dessins soumis. Il est clair que les élèves ont réfléchi profondément à ce que la francophonie signifie pour eux », a souligné monsieur Arnal dans un communiqué.

Les armoiries ne sont pas encore officialisées. Le dessin est en processus d’être adapté en logo.

Avec les informations de Héloïse Rodriguez