Un texte de Mathieu Grégoire

De loin, l'édifice de briques brunes ressemble à une école secondaire comme les autres. L'enseigne près de l'entrée rappelle cependant que l'établissement regroupe l'École secondaire publique Northern et la Northern Secondary School sous le même toit.

Les élèves de ces deux écoles distinctes partagent depuis 1998 leurs locaux de classe, leur bibliothèque, leur cafétéria, leurs ateliers de menuiserie et autres espaces communs. Même les équipes sportives sont formées d'élèves des deux écoles.

Le logo des équipes sportives mixtes de l'École secondaire publique Northern et de la Northern Public Secondary School à Nipissing Ouest. Photo : Radio-Canada/Mathieu Grégoire

C'est d'ailleurs le nom de ces équipes, Les Braves, qui est à l'origine de la démarche des parents francophones. C'est que le logo et le nom sont sur le point de changer, par respect pour les communautés autochtones.

Le conseil d'école, formé de parents, de membres du personnel et de la communauté en profite pour réclamer un nouveau nom à l'école secondaire française.

Un sondage en ligne circule actuellement pour mesurer l'intérêt de la communauté sur la question. Le Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario analysera les résultats de ce sondage lors d'une réunion le 15 juin.

Déjà, le président du conseil ne cache pas son enthousiasme à l'idée que l'institution se dote d'un nom plus francophone.