Un texte de François Le Blanc

Depuis le début des séries éliminatoires, le Titan a de la difficulté à marquer en avantage numérique. Mais mardi soir, lors de cette troisième partie, deux buts d’Acadie-Bathurst ont été inscrits avec l’avantage d’un joueur sur la patinoire. Mais tout n'a pas été parfait au cours de ce duel contre l'Armada.

Tout d’abord, German Rubstov a fait dévier un tir de Noah Dobson à 10 min 49 s. Puis, en fin de période, avec 36 secondes à faire au cadran, Olivier Galipeau s’est emparé d’un retour de lancer de Noah Dobson pour déjouer le gardien de l'Armada, Émile Samson.

Le match du Titan était présenté à guichets fermés mardi soir : 3524 spectateurs ont assisté au match Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

Émile Samson s’est illustré à plusieurs reprises pour fermer la porte aux joueurs du Titan, qui dominait depuis le début de la rencontre.

Mais, le vent a tourné au milieu du 2e vingt. Joël Teasdale a profité d’une punition à Michal Ivan pour réduire l'écart. Trois minutes plus tard, un flagrant problème de marquage et de couverture a permis à Alex Barré-Boulet de créer l’égalité 2-2 et a jeté un froid chez les partisans du Titan.

« On a eu un excellent départ, jusqu’à la 10e minute de la deuxième période », a souligné Mario Pouliot. L’entraîneur-chef du Titan, qui s'est fait cinglant au sujet de ce relâchement.

Je dirais que par la suite, on s’est mis à tricher. On ne jouait pas avec le même sentiment d’urgence. L’Armada a profité de plusieurs punitions pour reprendre vie. Mario Pouliot, entraîneur-chef, Titan d'Acadie-Bathurst

Acadie-Bathurst s'est repris grâce au but en 2e d'Antoine Morand qui a déjoué Émile Samson d’un puissant tir frappé. Le joueur de centre a complété une séquence de passes provenant de Mitchell Balmas et d’Adam Holwell.

« On pensait peut-être que ce serait plus facile qu’on ne se l’imaginait », a affirmé Mario Pouliot. « On affronte l’Armada. C’est un club qui compétitionne toujours ». Pouliot a ajouté qu'il avait aimé la façon dont les joueurs se sont ressaisis.

Ce but a semblé relancer l'équipe locale. Samuel L'Italien a marqué à 12 m 37 et Jeffrey Truchon-Viel, à 15 m 28, pour donner la victoire au Titan 5 à 2.

L'Armada déçu

« C’est notre pire match de la saison », a déclaré Joël Bouchard après la rencontre. L’entraîneur-chef et directeur général de l’Armada s’expliquait mal la défaite des siens. « Nous allons parler aux jeunes, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Je ne suis pas découragé ou dépressif. Il ne reste que six équipes au pays en lutte pour la coupe Memorial. Et nous sommes l’une d’elles. »

La quatrième partie aura lieu mercredi soir au Centre K.C. Irving à 19 h 30.