M. Fleury fait appel à la province pour limiter les heures de service et éviter que le secteur ne devienne un endroit prisé pour les fêtards nocturnes.

Le conseiller craint que la prolifération des bars entraîne l’exode des autres commerces, créant ainsi un environnement dangereux la nuit.

Mathieu Fleury veut que la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario impose plus de restrictions à la vente tardive d'alcool dans le marché By à Ottawa. Photo : Radio-Canada

« Vous ne voulez pas d'un couloir où rien ne se passe dans la journée », a déclaré M. Fleury.

La rue Clarence en particulier est devenue une « rangée de boîtes de nuit », a-t-il dit.

La ville a essayé de limiter le nombre de bars et de boîtes de nuit dans la région pendant des années, mais toute solution semble être hors de la portée de la municipalité, a-t-il ajouté.

Transformation la nuit tombée

Le nœud du problème réside dans le fait que les restaurants se voient délivrer le même permis que les bars par la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO), ce qui les amène à vendre de l'alcool après le souper.

Même si les restaurants sont autorisés à servir de l'alcool, ce n'est pas leur activité principale. Cependant, la distinction est si floue que certaines villes de l'Ontario ont renoncé à essayer de les différencier. À Toronto et à Hamilton, les bars et les restaurants sont regroupés en un seul et même endroit.

Dix restaurants du marché By font actuellement l'objet d'une enquête pour avoir enfreint les règles, mais il est difficile de les prendre en flagrant délit.

Même si les agents municipaux épinglent les restaurateurs qui vendent de l’alcool sans respecter leur permis, les infractions peuvent prendre des années à être traitées, et les établissements demeurent ouverts entre-temps.

M. Fleury souhaite que la CAJO envisage d’imposer des restrictions sur les permis d'alcool délivrés aux restaurants, y compris les heures de service limitées ce qui les empêcherait de se transformer en bars jusque dans la nuit.

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier prévoit rencontrer le président-directeur général de la CAJO et le bureau du maire pour essayer de trouver une solution.

Ne blâmez pas les restaurateurs

Les gens de l'industrie de la restauration disent qu'il y a de bonnes raisons de rester ouverts tard.

Eleanor Quesnel, transforme son restaurant en un salon avec un DJ et reste ouvert jusqu'à 2 heures du vendredi et samedi soir.

« Les gens veulent rester dehors plus tard et prendre un verre, mais pas nécessairement dans un bar ou dans une ambiance de club », a déclaré Mme Quesnel.

Même si la CAJO se range du côté de M. Fleury, elle ne sauvera pas le commerce de détail sur le marché, a déclaré le restaurateur Steve Monuk, un partenaire dans plusieurs restaurants de la rue York, dont Sens House et Lowertown Brewery.

Il a dit qu'il avait essayé de louer un espace de vente au détail en tant que propriétaire, mais qu'il avait trouvé cela difficile.

« La vente au détail est très difficile de nos jours dans les magasins avec pignon sur rue », a-t-il ajouté.