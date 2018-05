Avec les informations de Piel Côté

Comme le rapportait plus tôt cette semaine le quotidien Le Devoir, Québec haussera d'ailleurs la cadence des investissements à compter de cette année avec des sommes records affectées aux travaux reliés aux sites miniers abandonnés.



Travaux coûteux



Les 88,5 millions de dollars qui seront investis cette année représentent 138 % de l'argent investi au cours des dix dernières années à cet effet.



L'ingénieure à la direction de la restauration minière du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, Olivia Dawson, explique toutefois que les étapes à venir représentent les travaux les plus coûteux dans le cadre du processus de restauration.

Photo : Radio-Canada/Jean-François Nadeau

« Quand on va chercher du matériel à l'extérieur du site, il faut souvent recouvrir les résidus miniers, soit par de la terre végétale ou de la mise en végétation. Ce sont vraiment les gros investissements en terme de restauration minière », explique Mme Dawson.

Elle ajoute que chaque projet est réalisé selon un processus rigoureux.

On s’assure de faire des études et d’avoir de bons concepts de restauration pour du long-terme. Olivia Dawson

Québec peut faire plus, disent les groupes environnementaux



Certains environnementalistes voudraient toutefois que Québec en fasse plus.



Selon le titulaire d'un doctorat en hydrogéologie et environnement minier et chercheur à l'UQAT, Bruno Bussières, la réalité est que le ministère fonctionne déjà à pleine capacité.



« Il y a une limite. Les équipes gouvernementales ne peuvent pas gérer un nombre infini de projets », souligne-t-il.



Le porte-parole du Regroupement vigilance mines d'Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT), Marc Nantel, voudrait même que Québec exige des minières d'aujourd'hui qu'elles payent pour les erreurs du passé.



Une proposition qui est toutefois rejetée par le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Luc Blanchette.

Luc Blanchette, ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue Photo : Radio-Canada/Guillaume Rivest

« Il y a peut-être 50 % du montant qui pourrait être payé par les minières. Ce n’est pas à tous les contribuables à payer. On ne remettra pas ça en question. Je comprends l'idée, mais non, ça ne fait pas partie de la planche à dessin ni des éléments de solution », fait valoir le ministre.



Luc Blanchette a également confirmé que le gouvernement n'augmenterait pas les redevances minières afin de soutenir les futures restaurations.