Des propriétaires sinistrés durant les inondations au Nouveau-Brunswick entreprendront bientôt une évaluation des dégâts. Voici quelques conseils d’un expert pour s’attaquer à cette tâche avec efficacité et en sécurité.

Rémi Doiron est propriétaire de l’entreprise PuroClean, à Dieppe, qui se spécialise en nettoyage et décontamination après sinistre.

Début du graphique (passez à la fin)

Risques liés à la santé

● La contamination reliée aux eaux d'égouts

● Le risque d’infections

● Risque pour le système respiratoire (dû au moisissures)





Fin du graphique (passez au début)

L'eau qui s'est infiltrée dans les maisons est considérée comme étant contaminée par les systèmes d'égouts, il faut donc faire attention aux moisissures qui pourraient apparaître et être très nocives pour la santé.

Le coût de la restauration est aussi plus élevé dans ce type de situation, car les travailleurs doivent porter un équipement spécial lors des travaux de restauration, explique M. Doiron

Début du graphique (passez à la fin)

Risque de dangers physiques

● Structure endommagées

● Surfaces glissantes

● Électrocution





Fin du graphique (passez au début)

Énergie Nouveau-Brunswick recommandait aux résidents qui désiraient évacuer leur demeure de communiquer avec eux pour débrancher l'électricité le temps que les choses se calment.

Marie-Andrée Bolduc, la porte-parole d'Énergie NB, expliquait d'ailleurs qu'il n'était pas suffisant de fermer les interrupteurs du panneau électrique pour couper le courant.

Il y a plusieurs dangers qu’il faut garder en tête. La contamination, le risque d’infection, le risque pour le système respiratoire. Mais aussi le danger physique. L’eau peut avoir altéré la structure, ce qui va faire que la maison n’est peut-être pas solide comme elle devrait être. Rémi Doiron, propriétaire de l'entreprise PuroClean, à Dieppe

M. Doiron explique que la meilleure manière de savoir s'il faut jeter ou garder certains matériaux qui ont été inondés est de vérifier si l'eau s'y est imbibée.

Ainsi, dans une maison au sous-sol inondé, les fondations et structures, généralement faites de béton, de bois ou de métaux, seront toujours en bon état si l'eau n'est pas restée trop longtemps. Mais les murs en plaques de plâtre, l'isolation et les tapis seront sans doute à jeter.

Début du graphique (passez à la fin)

Nettoyer ou jeter?

● Matériaux ayant absorbé de l’eau : jeter

● Plastique : nettoyer

● Métal : nettoyer

● Béton (fondations) : nettoyer

● Bois : tout dépend si le matériel a absorbé l’eau

● Meubles en tissus : jeter





Fin du graphique (passez au début)

Selon Rémi Doiron, lorsque l'eau a atteint le rez-de-chaussée, il devient de plus en plus difficile de rescaper une maison. « Pour les maisons mobiles et les maisons de moindre valeur, le coût de restaurer est au-delà du coût pour remplacer. »