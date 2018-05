Cette évaluation provient des prévisions annuelles de l'Organisation des mesures d'urgence du Yukon qui se base sur les températures des dernières semaines et la quantité de neige accumulée au cours de l'hiver.

Inondations : Old Crow sous légère surveillance

Les spécialistes qui ont expliqué leurs données mardi affirment que la région de Dawson devrait être épargnée y compris le secteur le long de la rivière Klondike bien qu'ils y surveillent le niveau de l'eau. Le fleuve a enregistré la débâcle du printemps mardi devant la ville de Dawson.

Vers la région d'Old Crow toutefois, l'hydrologue Richard Janowicz affirme qu'en raison des températures plus douces que la normale, la région sera survolée régulièrement pour observer l'évolution de la fonte et du mouvement des glaces sur la rivière Porcupine. Old Crow a connu, dit l'hydrologue, son troisième hiver le plus doux jamais enregistré.

« À 40 kilomètres en aval de Old Crow, les glaces du secteur Blue Fish sont plus plus épaisses qu'à l'habitude, ce qui peut causer des embâcles après que la glace se soit rompue en amont, près du village d'Old Crow et causer des inondations pour le village, » précise Richard Janowicz.

Feux de forêt : pas de grands risques pour l'instant

Mike Smith de la Section de gestion des feux de forêt explique que les températures des dernières semaines ont permis une fonte des neiges relativement lente : « La fonte des neiges dans les vallées correspond à la fonte moyenne des 15 dernières années ce qui donne une indication de l'arrivée possible des premiers feux de forêt. En ce début de saison, nous nous situons dans la normale. »

Le spécialiste explique que le facteur de sécheresse basé sur l'humidité dans le sol et la quantité de bois mort est également dans la normale.

Pour l'instant, les températures des prochaines semaines doivent se maintenir dans les normales saisonnières, mais il est impossible, disent les experts, d'assurer hors de tout doute que de grandes chaleurs ne viendront pas changer les prévisions.