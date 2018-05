Un texte de Joane Bérubé



Ils souhaitent entre autres que la Ville répare son tuyau d'évacuation d'eaux pluviales.

Plusieurs d’entre eux étaient présents lors de la dernière réunion du conseil municipal pour demander aux élus d’agir avant la saison estivale.

Ils ont rappelé au conseil que ces réparations devaient être effectuées à l’automne 2017.

Un tuyau d'évacuation des eaux pluviales de la Ville de Matane s'est brisé creusant un trou dans le sentier qui descend vers la mer. Photo : Radio-Canada

Jugeant l'endroit non sécuritaire, la Ville a d'ailleurs installé des barrières pour en fermer l’accès.

Une histoire de voisins

Cet accès au fleuve existe depuis de nombreuses années.

L'escalier de la rue Cayouette à Matane Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

La compagnie Irving, propriétaire pendant plusieurs années des terrains situés sur la falaise, avait fait construire à cet endroit un premier escalier.

Il y a une dizaine d’années, des voisins, la plupart retraités, ont uni leurs efforts pour réaménager l’accès.

Des voisins se sont réunis pour reconstruire l'accès à la mer Photo : Radio-Canada

Moitié sentier, moitié escalier, l’endroit est redevenu très fréquenté par les gens du quartier qui en profitent en fin de journée pour aller y admirer les couchers de soleil. Plusieurs touristes ont aussi découvert l’endroit.

Ouverture prudente

De la plage, une clôture empêchent les gens d'emprunter le sentier pour monter vers la falaise. Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Le maire de Matane, Jérôme Landry, ne ferme pas la porte à une intervention de la Ville, mais demeure prudent.

« Évidemment, on souhaite que les citoyens aient le plus possible accès au fleuve, sauf qu’on est dans un secteur qui est en décrochement. Dans la falaise, actuellement, il y a des problématiques d’érosion. Donc ce qu’on va regarder, c’est si on peut faire une intervention mineure, mais je ne crois pas qu’on puisse faire un ouvrage important dans ce secteur parce que c’est beaucoup trop instable », indique le maire.

Ce sont des bénévoles qui ont construit le sentier et qui continuent malgré tout de l'entretenir Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Les bénévoles qui s’occupent du sentier conviennent qu’il s’agit d’un milieu fragile.

Cependant, le sentier a surtout été abîmé, l’an dernier, par le bris d’une conduite d’évacuation. De profonds cratères traversent maintenant le sentier toujours miné par l’eau qui se déverse en plein milieu puisque rien n’a été réparé.

Banc sur la falaise au bord du fleuve Photo : Radio-Canada/Joane Bérubé

Les citoyens aimeraient aussi obtenir quelques matériaux pour les aider à faire les réparations. « On veut être attirants pour nos touristes, on veut être hospitaliers, juste pour ça, ça vaut la peine de le refaire », commente un des citoyens, Simon Miousse.