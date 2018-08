« Nous croyons qu’il est pertinent d’affirmer encore plus clairement ce que [la radio numérique] est tout en la rattachant plus fortement à notre marque reconnue, d’où son nouveau nom ICI Musique Classique », a expliqué, dans un communiqué, Caroline Jamet, directrice générale, Radio, Audio et Grand Montréal à Radio-Canada.

Parmi les nouvelles émissions annoncées, Ces musiques qui font du bien commence dès mercredi. Jusqu’à vendredi, de 11 h à 13 h, Marie-Christine Trottier s’inspire des réponses des auditeurs à la question posée sur Facebook : « Quelle œuvre de musique classique vous fait le plus de bien? ». Bach, Ravel et Chopin seront notamment au programme.

Un autre célèbre compositeur aura, lui, droit à toute une émission. Beethoven et moi (du 21 au 25 mai, de 11 h à 13 h) sera diffusée quelques jours avant le Festival Beethoven de l’Orchestre symphonique à Montréal. Différents intervenants (dont Catherine Perrin, Matthieu Dugal et Frédéric Trudel) évoqueront leur passion pour le génie allemand.

Frédéric Trudel est également de la partie pour Invitation au voyage (du 14 au 18 mai, de 11h à 13h). Aux côtés de Marc-André Doran, il fera découvrir différentes villes à travers les compositeurs qui les ont magnifiées.

Enfin, chaque samedi à 13 h, du 12 mai au 24 juin, une personnalité viendra évoquer dans Place à l’opéra son amour pour une œuvre lyrique en particulier. L’émission sera animée par Sylvia L’Écuyer. La soprano Myriam Leblanc sera la première invitée.