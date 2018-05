Un texte de Tanya Neveu



La tournée des mini-cubes était de passage mardi au CPE Chez Calimero de Ville-Marie. Elle a pour but de faire vivre une expérience interactive et sensorielle aux touts petits.



Une centaine d'enfants, âgés entre 18 mois et 5 ans, participent au parcours organisé par l’organisme.

Les enfants du CPE Calimero de Ville-Marie s'amusent avec l'équipe du Grand défi Pierre Lavoie. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Ils franchissent des obstacles, prennent part à la course et s'initient à une panoplie de mouvements.

Bouger dans le plaisir

L'animatrice pour le Grand Défi Pierre Lavoie, Andréanne Loiselle, explique que la mission de base est de faire bouger les jeunes.

« Le grand but c'est de faire bouger les enfants dans le plaisir. On veut que leur cœur batte vite, qu'ils aient chaud, qu'ils aient les joues rouges! »

Des émotions à profusion

Les enfants vivent ensuite une activité multisensorielle à l'intérieur d'un grand autobus aménagé.

« À l'intérieur, on a recréé l'extérieur. Il y a une rivière, des arbres, des troncs d'arbres au sol, des rochers où ils peuvent grimper, sauter », explique Andréanne Loiselle.

L'intérieur de l'autobus « Le jardin des merveilles » a fait le bonheur des enfants. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Les yeux émerveillés, les enfants ressortent avec chacun une activité préférée à raconter.

Voir les légumes! - Kyana

Aller dans l'eau! -Rose-Élya

Faire de la pluie! - Estel

Faire des feux d'artifice! - Anaïs

Plongez dans l'eau! -Mérédith

Grimper dans le rocher! - Ovide

La directrice du CPE Chez Calimero, Francine Champoux, a inscrit son équipe l'été dernier afin de recevoir la visite des mini-cubes.

« Je me disais : on va les faire bouger et leur faire bien comprendre comment ça fonctionne au niveau alimentation. Les mini-cubes étaient vraiment le groupe idéal pour ça! », soutient Mme Champoux.



L'autobus Le jardin des merveilles et l'équipe des mini-cubes du Grand Défi se dirigeront aussi cette semaine à Rouyn-Noranda et Malartic.