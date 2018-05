Voici quelques exemples des propos controversés de M. Lawton :



- « Le problème avec le Cain Train [la campagne de John McCain contre Barack Obama en 2011, NDLR] c’est que trop de femmes s’y joignent »

- « J’ai quitté l’église anglicane quand ils ont décidé de laisser les gais s’y joindre »

- « Je suis couvert de câbles en raison d’un moniteur cardiaque portable. Les musulmans du coin semblent croire que je suis l’un d’eux »

- « On m’a traité de misogyne à deux reprises aujourd’hui. Je suis certain que ma copine sera la première à vous dire que ce n’est pas le cas dès que je la laisse parler »

Lorsque ces gazouillis ont refait surface sur les médias sociaux, M. Lawton a publié une lettre, toujours sur Twitter, dans laquelle il blâme ses problèmes de santé mentale pour ces propos controversés.

Il affirme avoir eu des problèmes de santé mentale entre 2005 et 2013. Pendant cette période, explique-t-il, « j'ai été imprudent dans presque tous les domaines de ma vie : financièrement, socialement, sexuellement et professionnellement... J'ai été actif sur les médias sociaux pendant une grande partie de cette période, exprimant des choses tellement éloignées de qui je suis et de ce que je représente que je ne peux même pas imaginer mon état d'esprit quand je les écrivais. »

Le chef progressiste-conservateur Doug Ford Photo : La Presse canadienne/Chris Young

Mardi matin, le chef des conservateurs, Doug Ford, a confirmé que le parti était derrière M. Lawton. En conférence de presse, celui-ci a affirmé que M. Lawton était un bon candidat. Il a d’ailleurs ajouté que M. Lawton « a avoué que certains de ses commentaires n'étaient pas appropriés. Je l'accepte et nous sommes heureux d'avoir Andrew en tant que candidat ».

Samedi dernier, Doug Ford a révoqué la candidature de Tanya Granic Allen parce qu’elle avait tenu des propos controversés en 2014.