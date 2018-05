Un texte de Davide Gentile

Les infirmiers et infirmières sont de plus en plus nombreux à franchir le cap des 100 000 $ de revenu annuel. Ces employés représentaient 1,9 % des infirmières des 15 établissements qui nous ont fourni leurs données pour 2015-2016. Cette proportion grimpe à 3,3 % en 2017-2018 pour les 24 établissements qui ont répondu.

Nous avons dénombré, pour la dernière année, 15 infirmières qui ont gagné plus de 200 000 $.

Plusieurs gros centres hospitaliers du réseau, qui compte 34 établissements, ne nous ont pas donnés leurs chiffres, comme le CIUSSS de l'Ouest-de-l’île-de-Montréal.

Les heures supplémentaires représentent une proportion importante de la rémunération des plus gros salariés. C'est le cas d'une infirmière clinicienne de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal qui domine notre palmarès avec une rémunération totale de 314 217 $. Elle a reçu 199 000 $ pour des heures supplémentaires et une prime indéterminée.

Plusieurs réussissent ainsi à tripler leur salaire de base. Un infirmier du CISSS de Laval a par exemple été payé 190 000 $ en 2017, avec un salaire de base de 62 000 $. Il a donc cumulé 99 000 $ en heures supplémentaires et 29 000 $ en primes.

Quand quelqu'un fait autant en temps supplémentaire qu'en temps régulier, il y a risque d'épuisement. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

Selon M. Brunet, il est clair qu'au-delà d'un certain seuil, « il y a augmentation du risque d'erreur ».

Des centaines d'infirmiers et d'infirmières vont chercher des montants allant de 10 000 $ à 60 000 $ en heures supplémentaires.

Dans certains établissements, plus de 5 % des effectifs infirmiers touchent plus de 100 000 $ par année. Dans le Bas-Saint-Laurent, 104 infirmiers et infirmières ont un salaire dans les six chiffres, ce qui représente 6,3 % des employés. À l'Institut de cardiologie de Montréal, c'est 9 %. Au CISSS des Îles-de-la-Madeleine, c'est 20 %.

Le plus important syndicat d'infirmiers et d'infirmières parle de mauvaise planification. « On comble toujours à la dernière minute, une semaine à l'avance », dit Jérôme Rousseau, vice-président aux pratiques professionnelles de la Fédération interprofessionnelle de la santé, pour qui la solution passe par la création de plus de postes.

« Augmenter les postes à temps complet pour planifier à long terme. On n'aurait pas à combler à la dernière minute par du temps supplémentaire », explique-t-il.

Le gouvernement québécois et les syndicats sont actuellement en pourparlers sur la question du ratio infirmière-patients. Une réduction du nombre de patients par infirmière pourrait déboucher sur l'embauche d'infirmières.

Au sommet de l'échelle salariale, une infirmière clinicienne, diplômée universitaire, peut gagner environ 88 000 $ par année, tandis qu'une infirmière auxiliaire, qui détient un cours de niveau secondaire professionnel, voit son salaire annuel plafonner à environ 58 000 $.