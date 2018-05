Les commerces ne vont plus proposer de pailles en plastique, mais garderont des pailles en papier derrière le comptoir pour les clients qui en réclameront.

Megan Curren, une résidente et commerçante de Deep Cove, dit que malgré le fait que les pailles en papier coûtent cinq fois plus cher, les commerçants ont été enthousiastes à propos de cette initiative.

Tout le monde est fier que ça se passe. Megan Curren, comerçante de Deep Cove

« Nous sommes entourés par l’océan ici dans la baie, et lorsque j’ai commencé à faire plus de recherches et commencé à en apprendre davantage sur l’impact du plastique à usage unique, j’ai senti que je devais faire quelque chose dans notre communauté parce qu’elle devient de plus en plus occupée et la quantité de déchets que nous produisons était obscène. », dit-elle.

Megan Curren dit reconnaître que certains clients pourraient exiger l’utilisation des pailles, et que les commerçants pourront satisfaire ces personnes [en offrant des pailles en papier].

Une solution à long terme

Alison Wood de Ocean Ambassadors Canada, dit qu’elle a passé des années sur des planches de pagaie au large de Deep Cove et qu'elle remarquait des plastiques flottants à la surface de l’eau à chaque fois.

Elle dit que les pailles en plastique sont un bon premier pas vers la réduction des plastiques à usage unique.

Nous savons que les pailles sont toujours dans le top 10 des éléments retrouvés lors du nettoyage des plages. Alison Wood, Ocean Ambassadors Canada

Elle explique avoir travaillé avec chaque commerçant au cours des six derniers mois pour s'assurer que cette initiative fonctionne pour eux à long terme.

Elle ajoute avoir déjà prévu de proposer l’interdiction de la paille à une deuxième collectivité dans la vallée du Fraser.