Un texte de François Robert

Pour Hydro-Québec, le but est d’augmenter la capacité de production de la centrale en période de pointe.

« Depuis sa construction, il y a possibilité d’ajouter un troisième groupe turbine alternateur sur cette centrale-là pas de manière à augmenter la quantité annuelle produite, mais plutôt pour se donner de la flexibilité parce qu’à l’année, avec trois groupes turbines alternateur, on ne produirait pas plus d’électricité à Sainte-Marguerite 3 », indique Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec.

C’est surtout pour les périodes de pointe hivernales que cet ajout serait utile.

« Au moment où on se parle, l'offre qu'ils [NDLR Hydro-Québec] ont soumise, c'est leur première offre, il n'y a pas eu de discussions encore plus approfondies dans le dossier de la troisième turbine », note le chef du Conseil des Innus de Uashat-Maliotenam, Mike McKenzie.

À l'intérieur de la centrale Sainte-Marguerite 3 avant l'installation d'un troisième groupe turbine-alternateur. Photo : Gracieuseté d'Hydro-Québec

Le Conseil des Innus de Uashat-Maliotenam souhaite obtenir de solides garanties écrites qu’une partie du débit des rivières Carheil et aux Pékans ne sera pas dérivée vers la Centrale SM-3 avant de signer une entente, insiste le chef Mc Kenzie.

Mike McKenzie, chef de la communauté innue de Uashat-Maliotenam Photo : Radio-Canada

Pour Mike McKenzie, il faudrait des garanties écrites autant de la part d’Hydro-Québec que du gouvernement, sous la forme d’un décret ministériel.

« On parle d’un projet qui serait simplement d’installer un troisième groupe dans la centrale et non de faire de grands travaux de génie civil, alors il n’y a pas de dérivation nécessaire ni de la rivière Moisie ni de ses affluents », assure le porte-parole d’Hydro-Québec.

Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec. Photo : Gracieuseté d'Hydro-Québec

Je vous confirme que tout ce que ça implique, c’est l’installation d’un troisième groupe et on ne change pas la configuration du réseau hydrographique, les rivières restent telles quelles. Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec

Échéancier du projet

Cette installation ne serait cependant pas pour tout de suite. Hydro-Québec doit d’abord s’entendre avec les Innus de Uashat-Maliotenam. Ensuite, si tout va bien, les demandes d’autorisation gouvernementales pourraient être déposées en 2020 et la mise en service pourrait avoir lieu en 2025, indique le porte-parole d’Hydro-Québec.