« Cela a ramené tant de souvenirs du temps où mon mari et moi transportions nos propres enfants à des événements, les avons mis dans un bus ou dans des trains », se souvient Dale Gilbert.

Les Broncos étaient en route vers un match éliminatoire le 6 avril, alors que leur autocar est entré en collision avec un semi-remorque à une intersection près de Tisdale, tuant 16 personnes et en blessant 13 autres.

Quand quelque chose comme ça arrive chez vous, vous réalisez à quel point vous êtes loin de chez vous. Dale Gilbert, Canadienne qui vit au Qatar

C’est après avoir vu la publication Facebook de l’Association canadienne de la courtepointe que Dale Gilbert a décidé d’en faire une à son tour.

Une organisatrice du collectif Quilts for Humboldt espérait obtenir 29 courtepointes pour les 29 personnes qui étaient dans l'autocar.

Des courtepointes à motifs étoilés pour les familles des victimes de la tragédie des Broncos. Photo : Facebook Kings and Queens

Cependant, une fois que le mot s’est passé sur les réseaux sociaux, l'idée a décollé. Plus de 600 courtepointes ont été recueillies et seront distribuées aux membres des familles des victimes, au personnel médical et aux autres premiers intervenants.

La courtepointe provenant du Qatar respecte le design et les dimensions fournis par Quilts for Humboldt. Elle est composée des couleurs de l'équipe, soit le vert, le noir, le jaune et le blanc.