Le terrain sur lequel sont situées ces deux résidences, sur la rue Granier à Pointe-Lebel, avait déjà beaucoup été érodé au cours des dernières années. Ce sont cependant les marées du 18 avril qui ont justifié l'intervention du ministère de la Sécurité publique.

Un couple de propriétaires, Daniel Doiron et Nathalie Tremblay, ainsi que leurs voisins, ont avisé la municipalité de leurs inquiétudes.

Vers quatre heures du matin, j’ai senti qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. En me levant, j’ai vu les vagues énormes qui frappaient sur le talus. Le lendemain matin, j’ai contacté la municipalité pour les aviser qu’on avait été durement touchés par la tempête. Daniel Doiron, résident de Pointe-Lebel

La municipalité de Pointe-Lebel a demandé au ministère d’intervenir. Le jour même, des employés du ministère ont effectué des analyses qui ont permis de conclure que l'érosion menaçait la sécurité des citoyens.

La maison de Daniel Doiron et de Nathalie Tremblay Photo : Radio-Canada/Benoit Jobin

Lorsque Daniel Doiron et Nathalie Tremblay ont acheté leur maison en 2016, le terrain avait déjà subi les contrecoups de l’érosion.

Le propriétaire précédent avait tenté de combattre l'érosion lui-même en installant des tuyaux, du type Rolodune. Il a été forcé de payer 5 500 $ d'amende parce qu'il n'avait pas demandé la permission au ministère avant d’installer ces tuyaux.

Nathalie Tremblay se défend d'avoir acheté une maison à 180 000 $ sans réfléchir.