Avec les informations de Thomas Deshaies et Jocelyn Corbeil

L'activité s'est déroulée la journée même du dévoilement du bilan routier 2017 par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET), où l'on apprenait notamment que le nombre de décès de jeunes sur les routes a fortement augmenté.

Cette simulation d'accident était organisée pour une 8e année consécutive à la Polyvalente Le Carrefour.

Plusieurs élèves, dont Sofia Lafortune, ont vécu toutes les étapes de l'intervention des pompiers, policiers et ambulanciers, durant la simulation d'accident mortel.

On se dit tout le temps : un accident, ça arrive juste aux autres. Puis on prend certaines choses pour acquis. Je pense que ça va faire réaliser à plusieurs qui ont fait la simulation qu'il faut faire plus attention. Sofia Lafortune

Mesurer les conséquences



L'ambulancière Julie Roy, explique que la simulation permet de mesurer l'ampleur des répercussions d'un accident de la route. « C'est de leur faire prendre conscience de tout l'évènement comme tel quand ils voient, les participants. Comme cela ils peuvent en parler, puis ça leur faire vraiment plus comprendre quels sont les impacts », soutient-elle.

La directrice adjointe pour les élèves de 4e année et 5e secondaire, Marie-Pier Nolet, estime qu'un finissant sur deux a déjà son permis de conduire. Selon elle, la sensibilisation est donc primordiale.