Il a été alimenté par un printemps qui n'a pas été aussi sec depuis 20 ans. Par ailleurs, des interdictions de faire des feux en plein air sont en vigueur un peu partout dans le sud du Manitoba.

L’administratrice de la Première Nation Little Saskatchewan, Monica Harvey, indique que les maisons de sa communauté, située à 220 kilomètres au nord de Winnipeg, ont été détruites par deux foyers d’incendie distincts. La situation était selon elle « hors de contrôle ».

« Le feu a détruit tout ce que nous avions », raconte Muriel Woodford, qui a perdu sa maison. « Il ne reste plus rien. »

Lundi, huit feux ont détruit une dizaine de maisons et de bâtiments à Little Saskatchewan, Fairford, Lake St. Martin et les environs, selon Gary Friesen, gestionnaire du programme des incendies au ministère du Développement durable. Ils ont tous été causés par des humains et font l’objet d’enquêtes de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Gary Friesen indique que la météo complique la tâche des équipes qui tentent de contenir les incendies. « Le temps reste sec, et la sécheresse empire chaque jour avec la température, le vent et une humidité relative assez basse », dit-il.

Le feu a réduit en cendres cette maison située au nord Fairford au Manitoba. Photo : Chris Rawluk

Monica Harvey dit que l’incendie de Little Saskatchewan ne semblait pas trop menaçant au départ, mais qu’il s’est aggravé avec le vent. Les pompiers sont arrivés et ont tenté de sauver autant de maisons que possible.

« Nous pensions que nous avions la situation sous contrôle, dit-elle. On arrosait et nos camions-citernes étaient sur le terrain, et puis c’est devenu hors de contrôle et c’est alors que nous avons appelé le service des incendies. »

« Nous nous battons contre ces feux depuis deux semaines et nous ne savons pas qui les allume », ajoute-t-elle.

Helgi and Dale Einarsson, de Dauphin River, roulaient en direction nord vers Fairford lundi quand ils ont vu un feu à environ 20 kilomètres au sud-ouest de Little Saskatchewan.

La fumée des feux dans le ciel du Manitoba, à 15 kilomètres de Little Saskatchewan, traverse la route 6. Photo : Dale Einarsson

Gary Friesen précise que des hangars, granges et garages ont été détruits par le feu à Fairfold. « Le vent poussait la fumée jusque de l’autre côté de la route 6 », raconte Helgi Einarsson.

Les Einarsson, ainsi que Muriel Woodford et son mari été évacués lors des inondations de 2011, quand les autorités ont forcé les résidents de quatre Premières Nations et de communautés environnantes à quitter leurs maisons. Muriel Woodford et sa famille sont revenues en novembre s’installer dans leur nouvelle maison. Le feu vient de détruire leur ancienne résidence. « On avait encore des objets et des souvenirs dans cette maison, dit-elle. Elle représentait encore notre foyer. »

La province dénombrait 42 foyers d’incendie lundi matin, un chiffre qui est vraisemblablement appelé à grimper.