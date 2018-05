Un texte de Denis-Michel Thibeault

Cependant, les couleurs flamboyantes des Predators ont rapidement été ternies par une marée de blanche de 36 000 supporteurs qui se sont déplacés à l’intérieur ou à l’extérieur du stade Place Bell MTS pour regarder la rencontre. « On n’était pas beaucoup, souligne Gaston Sirois, un agent immobilier de Regina. On a compté ce qu’on pouvait et il y avait cinq ou six chandails [jaunes] dans l’aréna. »

Mais pourquoi des francophones de la Saskatchewan sont-ils partisans des Predators? Pour Gaston Sirois, la réponse est simple : « c’est juste pour supporter la famille. »

Le frère de Gaston, Mathieu Sirois un avocat de Regina, s’avère aussi à être l’agent de Colton Sissons, un attaquant de 24 ans des Predators.

Les membres de la famille Sirois étaient des supporteurs du Canadien de Montréal « parce que c’est l’équipe des francophones. », mais lorsque Colton Sissons a été sélectionné par Nashville au deuxième tour du repêchage de 2012, tout a changé.

Maintenant, on supporte les Predators à 100 % Gaston Sirois

Les liens entre les deux villes canadiennes sont pourtant plus évidents. À commencer par les 570 km de la Transcanadienne qui unissent Regina et Winnipeg comparativement aux 2615 km de routes et les cinq états américains qui séparent la capitale de la Saskatchewan et celle du Tennessee.

Peu importe, les Sirois encouragent les gros chats couleur moutarde. « Ce n’est pas parce qu’on déteste Winnipeg, souligne Gaston Sirois le sourire aux lèvres. C’est plutôt que maintenant c’est comme de la famille. »

La série entre les Predators et les Jets est très serrée. La tenue d’un match ultime sera nécessaire et Gaston Sirois reconnaît que « c’est une série vraiment dure sur les émotions. »

Des émotions qui lui rappellent la finale de l’an dernier alors que son équipe s’était inclinée en six parties devant les Penguins de Pittsburgh lors de la grande finale.

Mathieu et Gaston s'étaient déplacés pour assister aux rencontres quatre,cinq et six, mais étaient restés sur leur appétit en voyant Sidney Crosby soulever la Coupe Stanley pour une deuxième année de suite. Il reconnaît tout de même que « ça aura été une bonne expérience pour les joueurs. »

Et cette expérience acquise lors de la défaite crève-cœur semble rapporter. Avec une victoire contre les Jets jeudi soir, les Predators feraient un pas de plus vers la finale de la Ligue nationale de hockey, de quoi rendre fier la famille Sirois.